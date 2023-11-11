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Казахстан завоевал три медали и олимпийскую лицензию на чемпионате Азии по стрельбе из лука

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Ильфат Абдуллин
Ильфат Абдуллин. Фото: Сали Сабиров/olympic.kz

Сборная Казахстана по стрельбе из лука успешно выступила на чемпионате Азии в Бангкоке (Таиланд). В активе наших спортсменов три завоеванные медали, передает NUR.KZ.

В стрельба из классического лука мужская команда показала второй результат. Страну в этом виде соревновательной программы представили Ильфат Абдуллин, Даулеткельды Жанбырбай и Александр Еременко. Отметим, что лучники также завоевали олимпийскую лицензию.

Андрей Тютюн стал чемпионом Азии в стрельбе из блочного лука. Второе место у Джун Хо Кима (Южная Корея). Абхишек Верма (Индия) замкнул тройку лучших. В командных соревнованиях Казахстан отметился серебряной медалью, пропустив вперед только Южную Корею. Индия стала третьей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2045281-kazahstan-zavoeval-tri-medali-i-olimpiyskuyu-litsenziyu-na-chempionate-azii-po-strelbe-iz-luka/

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