Сборная Казахстана выиграла чемпионат Азии по каратэ

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан подвело итоги первого открытого чемпионата Азии по каратэ среди взрослых, который прошел в Алматы, передает NUR.KZ.

В общекомандном зачете хозяева соревнований заняли первое место. В активе сборной Казахстана 8 золотых, 8 серебряных и 14 бронзовых медалей. На второй позиции расположился Иран (3 золота), на третьей — ОАЭ (2 золота).

"Поздравляю отечественных каратистов с замечательным достижением на I открытом чемпионате Азии. До этого наши юные ребята тоже были лучшими, на этот раз наша взрослая сборная. Всегда важно быть лучшим из лучших в таком важном турнире, проходившем в нашей стране. Благодаря этим достижениям вы показали огромный пример подрастающему поколению", — сказал министр туризма и спорта Республики Казахстан Ермек Маржикпаев.

В континентальном турнире приняли участие около 140 спортсменов из десяти стран.

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