Казахстанские конькобежки вошли в тройку лучших в дивизионе B на этапе Кубка мира

Казахстанки Алина Дауранова и Надежда Морозова заняли второе и третье места на дистанции 1000 метров в дивизионе B на стартовом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, передает NUR.KZ.

Соревнования проходят в японском городе Обихиро. Дауранова во втором по статусу забеге уступила только местной спортсменке Рио Ямаде (+0,38 секунды), Морозова замкнула тройку сильнейших (+0,59). Казахстанки получили в зачет Кубка мира 24 и 21 очко соответственно. В дивизионе A на дистанции 1000 метров Екатерина Айдова показала 15-й результат, а выиграла представительница Нидерландов Ютта Лердам.

Дауранова также заняла 12-е место в сильнейшем забеге на 500-метровке, в котором победила американка Кими Гетц. У мужчин на этой дистанции в дивизионе А казахстанец Евгений Кошкин финишировал с 17-м временем, а золото завоевал японец Тацуя Синхама.

Этап Кубка мира сезона-2023/24 в Обихиро завершится в воскресенье.

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