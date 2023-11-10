Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Казахстанские конькобежки вошли в тройку лучших в дивизионе B на этапе Кубка мира

Опубликовано:

Алина Дауранова
Алина Дауранова: International Skating Union/Getty Images

Казахстанки Алина Дауранова и Надежда Морозова заняли второе и третье места на дистанции 1000 метров в дивизионе B на стартовом этапе Кубка мира по конькобежному спорту, передает NUR.KZ.

Соревнования проходят в японском городе Обихиро. Дауранова во втором по статусу забеге уступила только местной спортсменке Рио Ямаде (+0,38 секунды), Морозова замкнула тройку сильнейших (+0,59). Казахстанки получили в зачет Кубка мира 24 и 21 очко соответственно. В дивизионе A на дистанции 1000 метров Екатерина Айдова показала 15-й результат, а выиграла представительница Нидерландов Ютта Лердам.

Дауранова также заняла 12-е место в сильнейшем забеге на 500-метровке, в котором победила американка Кими Гетц. У мужчин на этой дистанции в дивизионе А казахстанец Евгений Кошкин финишировал с 17-м временем, а золото завоевал японец Тацуя Синхама.

Этап Кубка мира сезона-2023/24 в Обихиро завершится в воскресенье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2045139-kazahstanskie-konkobezhki-voshli-v-troyku-luchshih-v-divizione-b-na-etape-kubka-mira/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.