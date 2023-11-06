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Казахстанские таэквондисты завоевали пять золотых медалей на международном турнире

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Сборная Казахстана по таэквондо
Сборная Казахстана по таэквондо. Фото: Федерация таэквондо Казахстана

Сборная Казахстана по таэквондо успешно выступила на международном турнире в столице Пакистана Исламабаде "Asian Open Championship G2", сообщает пресс-служба федерации.

По итогам турнира казахстанские таеквондисты завоевали 13 медалей: 5 золотых, 1 серебряную и 7 бронзовых. 

Чемпионами стали Наргиз Койшыбекова в весовой категории до 46 килограммов, Мария Севостьянова в весе до 57 кг, Жавохирхан Исламов (-58 кг), Нурай Хусайнова (-67 кг) и Жансель Дениз (+73 кг). 

Айдана Едилбаева (-46 кг) стала серебряным призером турнира. 

Бронзовыми медалями отметились Арайлым Аскарова (-57 кг), Самирхон Абабакиров (-58 кг), Жадыра Хайруллина (-67 кг), Бексултан Мусахан (-68 кг), Эльдар Биримбай (-68 кг), Диана Абсенова (-73 кг) и Нурбол Ерсайынов (-87 кг). 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2044330-kazahstanskie-taekvondisty-zavoevali-pyat-zolotyh-medaley-na-mezhdunarodnom-turnire/

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