Казахстанские таэквондисты завоевали пять золотых медалей на международном турнире

Сборная Казахстана по таэквондо успешно выступила на международном турнире в столице Пакистана Исламабаде "Asian Open Championship G2", сообщает пресс-служба федерации.

По итогам турнира казахстанские таеквондисты завоевали 13 медалей: 5 золотых, 1 серебряную и 7 бронзовых.

Чемпионами стали Наргиз Койшыбекова в весовой категории до 46 килограммов, Мария Севостьянова в весе до 57 кг, Жавохирхан Исламов (-58 кг), Нурай Хусайнова (-67 кг) и Жансель Дениз (+73 кг).

Айдана Едилбаева (-46 кг) стала серебряным призером турнира.

Бронзовыми медалями отметились Арайлым Аскарова (-57 кг), Самирхон Абабакиров (-58 кг), Жадыра Хайруллина (-67 кг), Бексултан Мусахан (-68 кг), Эльдар Биримбай (-68 кг), Диана Абсенова (-73 кг) и Нурбол Ерсайынов (-87 кг).

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