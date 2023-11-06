Кирилл Герасименко завоевал "золото" на турнире по настольному теннису в Словении

Лидер мужской сборной Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко стал победителем крупного международного турнира WTT Feeder Otocec 2023 в Словении, сообщает Olympic.kz.

Соревнования состоялись в городе Оточец. На турнире Кирилл Герасименко провел шесть победных матчей, став в итоге победителем престижных соревнований.

Герасименко в Словении обыграл Алекса Науми (Финляндия) - 3:0, Иржи Мартинко (Чехия) - 3:0, Чжоу Кая (Китай) - 3:2, Мартина Аллегро (Бельгия) - 3:1, Александра Кассена (Франция) - 3:2 и Овидиу Ионеску (Румыния) 3:1.

Стоит отметить, что ранее Алан Курмангалиев выиграл серебряную и бронзовую медаль на турнире в Венгрии.

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