Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Кирилл Герасименко завоевал "золото" на турнире по настольному теннису в Словении

Опубликовано:

Қазақстанда үстел теннисінен беделді турнир өтеді
Кирилл Герасименко: olympic.kz

Лидер мужской сборной Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко стал победителем крупного международного турнира WTT Feeder Otocec 2023 в Словении, сообщает Olympic.kz.

Соревнования состоялись в городе Оточец. На турнире Кирилл Герасименко провел шесть победных матчей, став в итоге победителем престижных соревнований.

Герасименко в Словении обыграл Алекса Науми (Финляндия) - 3:0, Иржи Мартинко (Чехия) - 3:0, Чжоу Кая (Китай) - 3:2, Мартина Аллегро (Бельгия) - 3:1, Александра Кассена (Франция) - 3:2 и Овидиу Ионеску (Румыния) 3:1.

Стоит отметить, что ранее Алан Курмангалиев выиграл серебряную и бронзовую медаль на турнире в Венгрии.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2044290-kirill-gerasimenko-zavoeval-zoloto-na-turnire-po-nastolnomu-tennisu-v-slovenii/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.