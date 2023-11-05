Казахстанец завоевал две медали на международном турнире по настольному теннису

Представитель сборной Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев завоевал сразу две медали на крупном международном турнире в Венгрии, передает olympic.kz.

Так, в возрастной категории до 19 лет карагандинец поднялся на третью ступень пьедестала. До полуфинала Курмангалиев переиграл Чулонг Ние (Австралия), Францишека Колодзейчика (Австрия), Петра Ходина (Австрия), Маттиаса Данзера (Германия), Борна Петека (Хорватия), Вима Вердоншота (Германия), а в 1/2 финала уступил японцу Кейши Хагихара.

Ранее Алан занял второе место среди 17 летних спортсменов. Он обыгралл соперников из Венгрии, Австрии, Литвы, Словакии, Польши, Тайбэя и только в финале уступил бразильцу Леонардо Иизуке сосчетом 2:3.

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