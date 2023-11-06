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Сборная Казахстана впервые стала призером чемпионата четырех континентов по шорт-треку

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Яна Хан
Яна Хан: International Skating Union/Getty Images

Женская сборная Казахстана по шорт-треку выиграла бронзовую медаль в эстафете на 3000 метров на чемпионате четырех континентов, который прошел в канадском Лавале, передает NUR.KZ.

В решающем забеге казахстанки уступили только представительницам Канады и Южной Кореи. За национальную команду выступали Алина Ажгалиева, Яна Хан, Малика Ермек и Мадина Жанбусинова. Эта медаль стала для сборной Казахстана первой в истории на чемпионате четырех континентов.

В мужской и смешанной эстафетах представители республики финишировали четвертыми. В индивидуальных дисциплинах лучшим результатом для команды Казахстана стало четвертое место Мерсаида Жаксыбаева на дистанции 500 метров.

Чемпионат четырех континентов по шорт-треку проводился третий раз в истории. В нем принимают участие сильнейшие спортсмены мира кроме представителей европейских стран.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2044220-sbornaya-kazahstana-vpervye-stala-prizerom-chempionata-chetyreh-kontinentov-po-short-treku/

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