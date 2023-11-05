Казахстанскому шорт-трекисту не хватило двух десятых секунды до медали турнира четырех континентов

Казахстанец Мерсаид Жаксыбаев занял четвертое место на дистанции 500 метров на турнире четырех континентов по шорт-треку, который проходит в канадском Лавале, передает NUR.KZ.
В решающем забеге спортсмен уступил 0,213 секунды американцу Эндрю Хео, который финишировал третьим. Чемпионом на 500-метровке стал канадец Стивен Дюбуа, серебро завоевал его соотечественник Джордан Пьер-Жиль.
Из сборной Казахстана в финал А также пробилась Ольга Тихонова. В решающем забеге на дистанции 1500 метров она заняла шестое место.
Также в субботу казахстанские спортсмены пробились в финалы A в смешанной, женской и мужской эстафетах. Медали в этих дисциплинах будут разыграны в воскресенье, когда завершится соревновательная часть турнира.
Чемпионат четырех континентов по шорт-треку проводится в третий раз. В нем принимают участие сильнейшие спортсмены мира за исключением тех, кто представляет европейские страны.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2044148-kazahstanskomu-short-trekistu-ne-hvatilo-dvuh-desyatyh-sekundy-do-medali-turnira-chetyreh-kontinentov/