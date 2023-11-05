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Казахстанскому шорт-трекисту не хватило двух десятых секунды до медали турнира четырех континентов

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Мерсаид Жаксыбаев
Мерсаид Жаксыбаев: David Kirouac/Getty Images

Казахстанец Мерсаид Жаксыбаев занял четвертое место на дистанции 500 метров на турнире четырех континентов по шорт-треку, который проходит в канадском Лавале, передает NUR.KZ.

В решающем забеге спортсмен уступил 0,213 секунды американцу Эндрю Хео, который финишировал третьим. Чемпионом на 500-метровке стал канадец Стивен Дюбуа, серебро завоевал его соотечественник Джордан Пьер-Жиль.

Из сборной Казахстана в финал А также пробилась Ольга Тихонова. В решающем забеге на дистанции 1500 метров она заняла шестое место.

Также в субботу казахстанские спортсмены пробились в финалы A в смешанной, женской и мужской эстафетах. Медали в этих дисциплинах будут разыграны в воскресенье, когда завершится соревновательная часть турнира.

Чемпионат четырех континентов по шорт-треку проводится в третий раз. В нем принимают участие сильнейшие спортсмены мира за исключением тех, кто представляет европейские страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2044148-kazahstanskomu-short-trekistu-ne-hvatilo-dvuh-desyatyh-sekundy-do-medali-turnira-chetyreh-kontinentov/

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