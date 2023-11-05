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Поражение Малинина, сенсация у женщин: итоги Гран-при Франции по фигурному катанию

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Изабо Левито
Изабо Левито: SEBASTIEN SALOM-GOMIS/Getty Images

Американка Изабо Левито, итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, канадцы Лия Перейра и Трент Мишо, а также француз Адам Сяо Хим Фа выиграли третий этап Гран-при по фигурному катанию, передает NUR.KZ.

Третий этап серии принимал французский город Анже. В женском одиночном катании Левито стала единственной спортсменкой, набравшей более 200 баллов — 203,22. Серебряную медаль выиграла бельгийка Нина Пинзарроне, бронзовую — японка Рион Сумиеши. Они довольно неожиданно опередили нескольких именитых спортсменок, в том числе действующую чемпионку Европы Анастасию Губанову (Грузия, шестое место) и серебряного призера прошлого чемпионата мира Ли Хэ Ин (Южная Корея, четвертая позиция).

У мужчин основная борьба развернулась между Сяо Хим Фа и американцем Ильей Малининым. Они значительно оторвались от конкурентов и набрали более 300 баллов по сумме двух программ. Золото в итоге досталось французу, фигурист из США после победы на домашнем этапе выиграл серебро. Бронзовую награду у одиночников завоевал японец Юма Кагияма.

В танцах на льду первенствовали главные фавориты. Гиньяр и Фаббри почти на 10 баллов оторвались от серебряных призеров — канадцев Лоуренс Фурнье-Бодри и Николая Серенсена. Бронзовые медали выиграли французы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо.

У спортивных пар Перейра и Мишо завоевали золото после серебра на прошлом этапе. Вторыми в Анже стали итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии, третьими — французы Камиль и Павел Ковалевы.

Следующий этап Гран-при состоится в китайском Чунцине с 10 по 12 ноября. В нем примет участие казахстанский одиночник Михаил Шайдоров, который на втором этапе в канадском Ванкувере занял пятое место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2044145-porazhenie-malinina-sensatsiya-u-zhenschin-itogi-gran-pri-frantsii-po-figurnomu-kataniyu/

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