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Диана Дэвис и Глеб Смолкин выиграли Мемориал Дениса Тена в танцах на льду

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Диана Дэвис и Глеб Смолкин
Диана Дэвис и Глеб Смолкин: Федерация фигурного катания Грузии

Грузинский дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин, ранее представлявший Россию, одержал победу в танцах на льду на турнире памяти казахстанского фигуриста Дениса Тена, передает NUR.KZ.

Пара лидировала по итогам ритм-танца и укрепила свое преимущество после произвольного. По сумме двух прокатов Дэвис и Смолкин набрали 192,67 балла.

Вторую позицию удержал немецкий дуэт Дженнифер Янсе ван Ренсбург и Бенджамин Стеффан (179,42), бронзу выиграли украинцы Мария Пинчук и Никита Погорелов (167,22). Казахстанские фигуристы в этой дисциплине не выступали.

Турнир серии "Челленджер" памяти Дениса Тена прошел в Астане под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU). Завершит мероприятие благотворительное гала-шоу с участием приглашенных звезд.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2044131-diana-devis-i-gleb-smolkin-vyigrali-memorial-denisa-tena-v-tantsah-na-ldu/

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