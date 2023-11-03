Определились победители Мемориала Дениса Тена в одиночном катании

Израильтянка Мария Сенюк и южнокореец Лим Джу Хон выиграли турнир памяти Дениса Тена в женском и мужском одиночном катании соответственно, передает NUR.KZ.

Соревнования серии "Челленджер" проводятся в Астане под эгидой ISU. В пятницу мужчины и женщины представили произвольные программы.

У одиночниц Сенюк показала лучший результат дня и в сумме набрала 175,75 балла и стала победительницей. Дабин Чхве из Южной Кореи лидировала после короткой программы, но в итоге заняла вторую позицию (171,00). Грузинка Алина Урушадзе выиграла бронзу (166,62). Лучшей среди казахстанок стала София Фарафонова, которая расположилась на седьмом месте (139,74).

В соревнованиях одиночников Лим Джу Хон набрал 234,86 балла. Грузин Ника Егадзе, лидировавший после короткой программы, по общей сумме уступил победителю лишь четыре сотых балла (234,82). Бронзу завоевал Ким Хан Гиль из Южной Кореи (217,31). Единственный представитель Казахстана Диас Жиренбаев замкнул турнирную таблицу, показав 13-й результат (168,77).

Также в пятницу на Мемориале Дениса Тена начались соревнования взрослых танцевальных дуэтов. По итогам ритм-танца первое место заняли Диана Дэвис и Глеб Смолкин (76,56 балла), которые представляют Грузию, а ранее выступали за Россию. Вторыми идут немцы Дженнифер Янсе ван Ренсбург и Бенджамин Стеффан (69,81), третьими — украинцы Зои Ларсон и Андрей Капран (63,05).

Произвольные танцы будут представлены в субботу — заключительный день турнира памяти Дениса Тена.

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