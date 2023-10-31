Арина Алтухова на чемпионате Азии по пулевой стрельбе завоевала олимпийскую лицензию

Член сборной Казахстана по пулевой стрельбе Арина Алтухова стала обладательницей лицензии на участие в Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция), сообщает пресс-служба Федерации.

Она смогла отметиться квотой на проходящем в Чангвоне (Южная Корея) чемпионате Азии.

В стрельбе из пневматической винтовки (50 метров, три позиции) она вышла в финал с результатом 590 очков.

В итоге Арина стала пятой, тем самым завоевав олимпийскую квоту. В этом виде разыгрывались две лицензии. Вторая путевка досталась спортсменке из Индии.

Отметим, что ЧА проходит с 22 октября по 2 ноября 2023 года. В соревнованиях принимают участие более 800 спортсменов из 30 стран. На нем разыгрываются 24 олимпийский лицензии.

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