Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Бибисара Асаубаева обыграла чемпионку мира и вышла в лидеры турнира FIDE

Опубликовано:

Бибисара Асаубаева
Бибисара Асаубаева: Anna Shtourman / FIDE

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева после победы над китаянкой Тань Чжунъи возглавила турнирную таблицу на соревнованиях FIDE Grand Swiss, передает NUR.KZ.

Спортсменки встретились в пятом раунде турнира, который проходит в Дугласе на острове Мэн. Благодаря победе над 16-й чемпионкой мира по шахматам Асаубаева набрала 4,5 очка из 5 возможных и стала единоличным лидером соревнований.

Другая казахстанка Меруерт Камалединова с 3 очками занимает промежуточную 12-ю позицию. Всего в турнире участвуют 50 шахматисток, он рассчитан на 11 раундов.

Призовой фонд Grand Swiss равен 140 тысячам долларов. Две сильнейшие спортсменки по итогам соревнований квалифицируются на претендентский турнир 2024 года, победительница которого сыграет за звание чемпионки мира. Шахматной короной с 2018 года владеет китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2043254-bibisara-asaubaeva-obygrala-chempionku-mira-i-vyshla-v-lidery-turnira-fide/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.