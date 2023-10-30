Бибисара Асаубаева обыграла чемпионку мира и вышла в лидеры турнира FIDE

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева после победы над китаянкой Тань Чжунъи возглавила турнирную таблицу на соревнованиях FIDE Grand Swiss, передает NUR.KZ.

Спортсменки встретились в пятом раунде турнира, который проходит в Дугласе на острове Мэн. Благодаря победе над 16-й чемпионкой мира по шахматам Асаубаева набрала 4,5 очка из 5 возможных и стала единоличным лидером соревнований.

Другая казахстанка Меруерт Камалединова с 3 очками занимает промежуточную 12-ю позицию. Всего в турнире участвуют 50 шахматисток, он рассчитан на 11 раундов.

Призовой фонд Grand Swiss равен 140 тысячам долларов. Две сильнейшие спортсменки по итогам соревнований квалифицируются на претендентский турнир 2024 года, победительница которого сыграет за звание чемпионки мира. Шахматной короной с 2018 года владеет китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

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