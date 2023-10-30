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Макс Ферстаппен установил исторический рекорд "Формулы-1"

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Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен: Song Haiyuan / Getty Images

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Мексики и обновил собственный рекорд по числу побед в сезоне "Формулы-1, передает NUR.KZ.

Двадцатый этап чемпионата прошел на автодроме имени братьев Родригес в Мехико. Ферстаппен одержал 16-ю победу в сезоне и обновил рекордное достижение прошлого года, когда он выиграл 15 этапов. Ранее нидерландец досрочно первенствовал в общем зачете, в третий раз подряд завоевав чемпионский титул "Формулы-1".

Серебряным призером Гран-при Мексики стал британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, бронзовым — монегаск Шарль Леклер из команды "Феррари".

При этом на первом круге гонки в болид Леклера врезался Серхио Перес. Машина мексиканского пилота "Ред Булл" подлетела в воздух и оказалась вне трассы. Продолжить заезд гонщик не смог.

Позднее в аварию попал датчанин Кевин Магнуссен из "Хааса". Пилот потерял управление и врезался в отбойник, из-за чего гонку приостановили красными флагами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2043162-maks-ferstappen-ustanovil-istoricheskiy-rekord-formuly-1/

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