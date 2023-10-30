Сборная Казахстана по шорт-треку завоевала "бронзу" на этапе Кубка мира в Канаде

Мужская команда Казахстана по шорт-треку завоевала бронзовую медаль этапа Кубка мира, который состоялся в канадском Монреале, сообщает пресс-служба Федерации.

Наши спортсмены показали третий результат в эстафете (5000 метров). Бронзовую награду стране принесли Денис Никиша, Адиль Галиахметов, Еркебулан Шамуханов, Мерсаид Жаксыбаев.

Первыми на финише были спортсмены из Китая. Канада завоевала серебряную медаль. Это первая медаль нашей команды в новом сезоне.

Отметим, что Шамуханов также показал седьмой результат на дистанции 1500 метров. Женская сборная Казахстана в эстафете в финале B стала четвертой. На дистанции 500 метров Никиша дошел до четвертьфинала.

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