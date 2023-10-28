Казахстанский клуб упустил победу на последней минуте и вылетел из Лиги чемпионов

Мини-футбольный клуб "Аят" из Рудного сыграл вничью с украинским "Хитом" в третьем туре основного раунда Лиги чемпионов и не сумел пробиться в следующую стадию, передает NUR.KZ.

Встреча в хорватском Омише завершилась со счетом 2:2. В составе серебряных призеров чемпионата Казахстана отличились Абдирасул Абдуманапулы и Евгений Козырчиков, но в концовке матча за команду из Киева забили Евгений Сирый (с пенальти) и Андрей Мельник. Сравняли счет игроки "Хита" за 17 секунд до финальной сирены.

По итогам трех туров "Аят" набрал одно очко и занял последнее место в группе 1 Пути А, не сумев пробиться в элитный раунд. "Хит" с пятью баллами возглавляет таблицу, но у португальского "Спортинга" (4 очка) и хорватского "Олмиссума" (3) есть матч в запасе.

В элитный раунд проходят по три сильнейшие команды из групп Пути А, а также победители квартетов Пути В. Ранее место в следующей стадии себе гарантировал двадцатикратный чемпион Казахстана "Кайрат" из Алматы.

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