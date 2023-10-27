Сборная Казахстана по пара волейболу стала серебряными призерами Азиатских игр в Ханчжоу

Мужская национальная сборная Казахстана по волейболу сидя принесла очередную серебряную медаль IV летних Азиатских Пара игр, которые в эти дни проходят в китайском Ханчжоу, передает NUR.KZ.
В борьбе за золотую медаль в финальном матче сборная Казахстана по пара волейболу уступила команде из Ирана. Итоговый счет встречи - 3:0. Таким образом казахстанские спортсмены забирают серебряные медали.
Напоминаем, что на чемпионате Азии по волейболу сидя сборная Казахстана получила путевку на Паралимпийские игры, которые пройдут уже в следующем году в Париже.
На данный момент в общем зачете сборная Казахстана занимает 10-е место. Всего у нашей страны 40 медалей - 7 золотых, 12 серебряных и 21 бронзовых.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2042808-sbornaya-kazahstana-po-para-voleybolu-stala-serebryanymi-prizerami-aziatskih-igr-v-hanchzhou/