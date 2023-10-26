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30 лет независимости Казахстана

Самый титулованный клуб Казахстана с победы стартовал в Лиге чемпионов

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Игроки мини-футбольного клуба "Кайрат" Денер
Денер: Пресс-служба мини-футбольного клуба "Кайрат"

Двадцатикратный чемпион Казахстана по мини-футболу "Кайрат" обыграл люксембургский "Дифферданж" в своем стартовом матче основного раунда Лиги чемпионов, передает NUR.KZ.

Встреча команд, выступающих в группе 3 Пути А, состоялась в испанской Пальме (остров Майорка). Алматинцы одержали победу со счетом 4:2 благодаря голам Даурена Турсагулова и Денниса Кавальканти, а также дублю Алиссона де Лимы. У "Дифферданжа" отличились Рубен Рейс и Алан Рохас.

Три набранных очка позволили "Кайрату" возглавить промежуточную таблицу квартета, в котором также выступают венгерский "Халадаш" и испанская "Пальма" — действующий победитель Лиги чемпионов.

Ещё один казахстанский клуб, отобравшийся в основной раунд турнира, потерпел второе подряд поражение. "Аят" из Рудного в четверг крупно уступил португальскому "Спортингу" (1:6), а днем ранее проиграл хорватскому "Олмиссуму" (2:3).

Серебряный призер прошлого чемпионата Казахстана на данный момент замыкает таблицу группы 1, где также выступает украинский "Хит". Матчи этого квартета проходят в хорватском Омише.

Игры основного раунда Лиги чемпионов в формате мини-турниров продлятся до 29 октября. В результате три сильнейших команды из каждой группы Пути А квалифицируются в элитный раунд. Туда же попадут победители квартетов из Пути В.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2042708-samyy-titulovannyy-klub-kazahstana-s-pobedy-startoval-v-osnovnom-raunde-ligi-chempionov/

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