Шестое золото: Дастан Мукашбеков - чемпион Азиатских Пара игр в Ханчжоу

Казахстанец Дастан Мукашбеков стал обладателем золотой медали по пара легкой атлетике (ядро) на Азиатских играх в Ханчжоу, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.
Результат Дастана, который принес ему золотую медаль - 15,74 м. Также, в этой же категории другой казахстанский спортсмен Иван Зелезняк завоевал бронзовую медаль с результатом 12,39 м. Второе место досталось спортсмену из ОАЭ.
«Поздравляю Дастана с этой победой! Сегодня он показал выдающееся мастерство и уверенность. Желаю ему достичь не менее высоких результатов в будущем», – отметил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.
Отметим, что это шестая золотая медаль для сборной Казахстана на этих Азиатских пара играх.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2042635-shestoe-zoloto-dastan-mukashbekov-chempion-aziatskih-para-igr-v-hanchzhou/