Шестое золото: Дастан Мукашбеков - чемпион Азиатских Пара игр в Ханчжоу

Казахстанец Дастан Мукашбеков стал обладателем золотой медали по пара легкой атлетике (ядро) на Азиатских играх в Ханчжоу, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Результат Дастана, который принес ему золотую медаль - 15,74 м. Также, в этой же категории другой казахстанский спортсмен Иван Зелезняк завоевал бронзовую медаль с результатом 12,39 м. Второе место досталось спортсмену из ОАЭ.

«Поздравляю Дастана с этой победой! Сегодня он показал выдающееся мастерство и уверенность. Желаю ему достичь не менее высоких результатов в будущем», – отметил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.

Отметим, что это шестая золотая медаль для сборной Казахстана на этих Азиатских пара играх.

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