Казахстанские дзюдоисты не смогли завоевать медали в первые два дня Grand Slam в ОАЭ

Сегодня, 26 октября, пройдет заключительный соревновательный день мирового турнира по дзюдо серии Grand Slam в Абу-Даби (ОКЭ). Казахстанским спортсменам пока не удалось завоевать медаль, передает NUR.KZ.
Два представителя сборной Казахстана приняли участие в схватках за третье место. В весовой категории до 66 килограммов Гусман Кыргызбаев проиграл Эрхембаяру Батогтоху из Монголии. Данияр Шамшаев, выступавший в весе до 73 килограммов, уступил россиянину Махмадбеку Махмадбекову.
В категории до 60 килограммов Нурканат Серикбаев и Магжан Шамшадин стали седьмыми. Остальные дзюдоисты завершили выступление на ранних стадиях.
Сегодня медали будут разыгрываться в трех весовых категориях у мужчин и в двух - у женщин.
Добавим, что турнир является рейтинговым.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2042617-kazahstanskie-dzyudoisty-ne-smogli-zavoevat-medali-v-pervye-dva-dnya-grand-slam-v-oae/