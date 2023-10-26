Казахстанские дзюдоисты не смогли завоевать медали в первые два дня Grand Slam в ОАЭ

Сегодня, 26 октября, пройдет заключительный соревновательный день мирового турнира по дзюдо серии Grand Slam в Абу-Даби (ОКЭ). Казахстанским спортсменам пока не удалось завоевать медаль, передает NUR.KZ.

Два представителя сборной Казахстана приняли участие в схватках за третье место. В весовой категории до 66 килограммов Гусман Кыргызбаев проиграл Эрхембаяру Батогтоху из Монголии. Данияр Шамшаев, выступавший в весе до 73 килограммов, уступил россиянину Махмадбеку Махмадбекову.

В категории до 60 килограммов Нурканат Серикбаев и Магжан Шамшадин стали седьмыми. Остальные дзюдоисты завершили выступление на ранних стадиях.

Сегодня медали будут разыгрываться в трех весовых категориях у мужчин и в двух - у женщин.

Добавим, что турнир является рейтинговым.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.