Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Баскетбольная "Астана" одержала вторую победу подряд в Единой лиге ВТБ

Опубликовано:

Астана - Автодор
Астана - Автодор. Фото: pbcastana.kz

Столичный баскетбольный клуб "Астана" в домашнем матче одержал победу над саратовским "Автодором" в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает NUR.KZ.

Уже с первых минут столичная команда захватила преимущество и на протяжении всего оставшегося матча уже не отдавала «Автодору» шанса выйти вперед. Счет встречи - 75:62. Для "Астаны" это первая домашняя победа в этом сезоне.

Лучшими в составе столичного клуба стали Ройс Хэмм (17 очков, 13 подборов), Карвел Андерсон (16 очков), Маркелл Джонсон (15 очков, 7 подборов), Дэвин Дэвис (8 очков, 9 подборов) и Фелипе Хасе (5 очков, 9 подборов).

Теперь команде Олега Киселева предстоит выезд в Москву, где 28 октября состоится матч с московским ЦСКА. А ближайшая домашняя игра главной команды пройдет 9 ноября – в Астану приедет «Локомотив-Кубань».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2042596-basketbolnaya-astana-oderzhala-vtoruyu-pobedu-podryad-v-edinoy-lige-vtb/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.