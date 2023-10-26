Баскетбольная "Астана" одержала вторую победу подряд в Единой лиге ВТБ

Столичный баскетбольный клуб "Астана" в домашнем матче одержал победу над саратовским "Автодором" в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает NUR.KZ.

Уже с первых минут столичная команда захватила преимущество и на протяжении всего оставшегося матча уже не отдавала «Автодору» шанса выйти вперед. Счет встречи - 75:62. Для "Астаны" это первая домашняя победа в этом сезоне.

Лучшими в составе столичного клуба стали Ройс Хэмм (17 очков, 13 подборов), Карвел Андерсон (16 очков), Маркелл Джонсон (15 очков, 7 подборов), Дэвин Дэвис (8 очков, 9 подборов) и Фелипе Хасе (5 очков, 9 подборов).

Теперь команде Олега Киселева предстоит выезд в Москву, где 28 октября состоится матч с московским ЦСКА. А ближайшая домашняя игра главной команды пройдет 9 ноября – в Астану приедет «Локомотив-Кубань».

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