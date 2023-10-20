Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Национальная сборная Казахстана прибыла на Паралимпийские игры в Ханчжоу

Опубликовано:

Паралимпийская сборная Казахстана
Паралимпийская сборная Казахстана. Фото: Пресс-служба Паралимпийского комитета

Казахстанские спортсмены прибыли в китайский Ханчжоу для участия в Азиатских Пара играх-2022 , передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета Казахстана.

Сразу после приземления в аэропорту Ханчжоу, пара спортсменов встретили волонтеры, которые провели их к автобусам в паралимпийскую деревню.

Встреча на автобусах
Встреча на автобусах. Фото: Пресс-служба Паралимпийского комитета

Олимпийская деревня Ханчжоу
Олимпийская деревня Ханчжоу. Фото: Пресс-служба Паралимпийского комитета

Данная деревня была специально создана с учетом всех потребностей пара спортсменов. Это место предлагает полностью безопасную и инклюзивную среду, где каждый человек может чувствовать себя как дома. В дополнение к этому, в каждом номере их ожидали подарки от организаторов, включая сумки с сувенирами и милого маскота Азиатских Пара Игр 2022 - Фейфей.

Олимпийская деревня Ханчжоу
Олимпийская деревня Ханчжоу. Фото: Пресс-служба Паралимпийского комитета

Олимпийская деревня Ханчжоу
Олимпийская деревня Ханчжоу. Фото: Пресс-служба Паралимпийского комитета

Олимпийская деревня Ханчжоу
Олимпийская деревня Ханчжоу. Фото: Пресс-служба Паралимпийского комитета

Номера полностью оснащены всем необходимым, включая стиральные машины, ящики с питьевой водой и косметические средства.

Паралимпийская сборная Казахстана
Паралимпийская сборная Казахстана. Фото: Пресс-служба Паралимпийского комитета

Деревня также предоставляет специальные шатлы/автобусы для удобного перемещения по ее территории, так как она довольно обширная. Здесь есть всё для комфорта спортсменов и сотрудников, включая офисы для работы, магазины, банк, почту, медиа и пресс-центр, салон красоты, сотовые центры для покупки китайских сим-карт, а также возможность арендовать технику и фото/видео оборудование.

Однако, наверное, самым излюбленным местом в Паралимпийской деревне для спортсменов является столовая, предлагающая разнообразные кухни мира, включая европейскую, ближневосточную и китайскую. Здесь можно наслаждаться блюдами, напитками и десертами круглосуточно.

"На Азиатских играх в параолимпийском велоспорте нашими главными соперниками являются корейцы. Мы увидели, что у них очень сильная команда в этой дисциплине. Тем не менее, мы хорошо подготовились, проведя два ключевых тренировочных сбора перед началом соревнований, и готовы к борьбе", - подчеркнул депутат мажилиса и участник Азиатских параолимпийских игр Кенжеғұл Сейтжан.

Паралимпийская сборная Казахстана
Паралимпийская сборная Казахстана. Фото: Пресс-служба Паралимпийского комитета

Азиатские Пара Игры 2022 приносят казахстанским пара спортсменам невероятные впечатления, а организация и условия этого спортивного мероприятия уверенно пошли на пользу всем участникам, обещая успешное и радостное проведение игр.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2041871-natsionalnaya-sbornaya-kazahstana-pribyla-na-paralimpiyskie-igry-v-hanchzhou/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.