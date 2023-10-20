Национальная сборная Казахстана прибыла на Паралимпийские игры в Ханчжоу

Казахстанские спортсмены прибыли в китайский Ханчжоу для участия в Азиатских Пара играх-2022 , передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Паралимпийского комитета Казахстана.

Сразу после приземления в аэропорту Ханчжоу, пара спортсменов встретили волонтеры, которые провели их к автобусам в паралимпийскую деревню.

Встреча на автобусах. Фото: Пресс-служба Паралимпийского комитета

Олимпийская деревня Ханчжоу. Фото: Пресс-служба Паралимпийского комитета

Данная деревня была специально создана с учетом всех потребностей пара спортсменов. Это место предлагает полностью безопасную и инклюзивную среду, где каждый человек может чувствовать себя как дома. В дополнение к этому, в каждом номере их ожидали подарки от организаторов, включая сумки с сувенирами и милого маскота Азиатских Пара Игр 2022 - Фейфей.

Олимпийская деревня Ханчжоу. Фото: Пресс-служба Паралимпийского комитета

Олимпийская деревня Ханчжоу. Фото: Пресс-служба Паралимпийского комитета

Олимпийская деревня Ханчжоу. Фото: Пресс-служба Паралимпийского комитета

Номера полностью оснащены всем необходимым, включая стиральные машины, ящики с питьевой водой и косметические средства.

Паралимпийская сборная Казахстана. Фото: Пресс-служба Паралимпийского комитета

Деревня также предоставляет специальные шатлы/автобусы для удобного перемещения по ее территории, так как она довольно обширная. Здесь есть всё для комфорта спортсменов и сотрудников, включая офисы для работы, магазины, банк, почту, медиа и пресс-центр, салон красоты, сотовые центры для покупки китайских сим-карт, а также возможность арендовать технику и фото/видео оборудование.

Однако, наверное, самым излюбленным местом в Паралимпийской деревне для спортсменов является столовая, предлагающая разнообразные кухни мира, включая европейскую, ближневосточную и китайскую. Здесь можно наслаждаться блюдами, напитками и десертами круглосуточно.

"На Азиатских играх в параолимпийском велоспорте нашими главными соперниками являются корейцы. Мы увидели, что у них очень сильная команда в этой дисциплине. Тем не менее, мы хорошо подготовились, проведя два ключевых тренировочных сбора перед началом соревнований, и готовы к борьбе", - подчеркнул депутат мажилиса и участник Азиатских параолимпийских игр Кенжеғұл Сейтжан.

Паралимпийская сборная Казахстана. Фото: Пресс-служба Паралимпийского комитета

Азиатские Пара Игры 2022 приносят казахстанским пара спортсменам невероятные впечатления, а организация и условия этого спортивного мероприятия уверенно пошли на пользу всем участникам, обещая успешное и радостное проведение игр.

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