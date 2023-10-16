Казахстанский шахматист ответил чемпиону мира на обвинение в мошенничестве

Казахстанский шахматист Алишер Сулейменов ответил норвежскому чемпиону мира Магнусу Карлсену на обвинение в свой адрес после использования часов, передает NUR.KZ, со ссылкой на Tengri Sport.

После поражения чемпион мира обвинил казахстанца в мошенничестве, заявив, что наручные часы Сулейменова мешали ему сосредоточиться на игре.

"После поражения Магнус заговорил о "читерстве". Как оказалось, правилами FIDE запрещены любые часы. Но организаторы разрешили мне в них играть, думал, что проблем не будет. Он имеет полное право так высказываться, потому что разница в рейтинге существенная. Это была сенсация, но он отыграл слабо - не показал чемпионскую игру. Для меня партия прошла успешно. Магнус очень редко выдает неудачные партии, но так получилось... Для него день был неудачным. Мои часы механические, с такими невозможно использовать какой-либо чит" , - заявляет журналистам Сулейменов.

Напомним, 23-летний казахстанский шахматист сотворил сенсацию на турнире Qatar Masters Open в Дохе (Катар), обыграв чемпиона мира Магнусу Карлсена.

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