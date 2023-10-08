Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом Формулы 1-2023

Нидерландский гонщик и пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен досрочно, за шесть гран-при до окончания сезона, стал чемпионом мира, это стало третьим титулом в карьере спортсмена, передает NUR.KZ.

На проходящем в эти дни гран-при в Катаре уже определился чемпион Формулы-1. Им без всяких неожиданностей стал аболютный лидер, как предыдущего, так и этого года голландец Макс Ферстаппен.

26-летний пилот был коронован уже после спринт-гонки, которая проходила в эту субботу. На основном гран-при гонщик "Ред Булла" сможет закрепить чемпионскую позицию. После субботнего заезда Ферстаппен не стал победителем, а приехал лишь вторым к финишу, пропустив вперед самого блестящего новичка этого года, пилота "Макларена" Оскара Пиастри. Несмотря на это, подиум гарантировал Максу необходимые баллы, таким образом он заработал рекордные 407 очков в сезоне. Отрыв от ближайшего преследователя, сокомандника по "Ред Буллу" мексиканца Серхио Переса составил 184 балла. По теоретическим подсчетам, если Ферстаппен даже не войдет в балльную зону в последних шести гран-при, его уже невозможно будет обогнать.

Таким образом, пилот "Ред Булла" празднует триумф лучшего, уже третий раз в карьере. Первый раз чемпионство голландцу покорилось в 2021 году. Тогда же все решилось в последнем гран-при. Ферстаппен одержал вверх над пилотом "Мерседеса", 7-кратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном, официально прервав гегемонию британца в королевских гонках.

На следующий год Макс Ферстаппен побил многочисленные рекорды и принес чемпионство не только себе, но и впервые за долгое время своей команде "Ред Буллу". "Быки" же в этом году опять взяли "кубок Конструкторов". В этом сезоне также досрочно, на предыдущем гран-при Японии на трассе "Сузука" они убили интригу в сезоне.

Необходимо отметить, что в этом году в 16 гран-при, Ферстаппен победил в 13 гонках. Чемпион уступил лишь в Саудовской Аравии и Азербайджане Серхио Пересу, а в Сингапуре успех праздновал пилот "Феррари" Карлос Сайнс.

До конца сезона же теперь остается 6 гран-при (Катар, Остин (США), Мексика, Бразилия, Лас-Вегас (США), Абу-Даби). Команды и гонщики же теперь поборются за вторые и третьи места. В борьбе пилотов за итоговый подиум в битве можно увидеть Серхио Переса (Ред Булл), Льюиса Хэмилтона (Мерседес), Фернандо Алонсо (Астон Мартин), Карлоса Сайнса и Шарля Леклера (оба Феррари). В "кубке Конструкторов" же, как и в предыдущие года схлестнутся "Мерседес" и "Феррари".

Чемпионат Формулы-1 завершится 26 ноября, финальной гонкой в Абу-Даби.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.