Азиатские игры-2022: расписание выступлений казахстанцев 8 октября

Сегодня, 8 октября, в городе Ханчжоу (КНР) пройдет очередной соревновательный день с участием сборной Казахстана. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание выступлений наших атлетов.

Вид спорта: Каратэ, женщины

Кто: Молдир Жанбырбай

Во сколько: 06:30

Вид спорта: Артистическое плавание, команды

Кто: Команда Казахстана

Во сколько: 08:00

Закрытие Азиатских игр-2022 - 18:00

Отметим, что в медальном зачете сборная Казахстана в данный момент занимает 11 место. В активе наших спортсменов десять золотых, 21 серебряных и 47 бронзовых наград. Всего к этому времени завоевано 78 медалей.

8 октября призовые места разыграются только в двух видах спорта.

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