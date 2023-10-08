Азиатские игры-2022: расписание выступлений казахстанцев 8 октября

Сегодня, 8 октября, в городе Ханчжоу (КНР) пройдет очередной соревновательный день с участием сборной Казахстана. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание выступлений наших атлетов.
Вид спорта: Каратэ, женщины
Кто: Молдир Жанбырбай
Во сколько: 06:30
Вид спорта: Артистическое плавание, команды
Кто: Команда Казахстана
Во сколько: 08:00
Закрытие Азиатских игр-2022 - 18:00
Отметим, что в медальном зачете сборная Казахстана в данный момент занимает 11 место. В активе наших спортсменов десять золотых, 21 серебряных и 47 бронзовых наград. Всего к этому времени завоевано 78 медалей.
8 октября призовые места разыграются только в двух видах спорта.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2040041-aziatskie-igry-2022-raspisanie-vystupleniy-kazahstantsev-8-oktyabrya/