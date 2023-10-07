Казахстанские гимнастки заняли второе и третье места на Азиатских играх

Сборная Казахстана по художественной гимнастике завоевала сразу две медали в индивидуальном многоборье на Азиатских играх-2022 в Ханчжоу (КНР), передает NUR.KZ.

В финал в этом виде соревновательной программы пробились Милана Парфилова и Эльжана Таниева. В итоге обеим спортсменкам удалось подняться на пьедестал.

Таниева завоевала серебряную медаль. В сумме она набрала 130.700 балла. На третьем месте завершила свое выступление Парфилова. В ее активе 130.050 балла.

Золотую медаль Азиатских игр завоевала Тахмина Икромова из Узбекистана. Результат спортсменки 131.300 балла.

Таким образом, в активе сборной Казахстана уже 78 медалей. Наши спортсмены завоевали десять "золота", 21 "серебра" и 47 "бронз".

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