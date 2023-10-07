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30 лет независимости Казахстана

Гребной слалом: Казахстан завоевал 19-е "серебро" Азиатских игр

Опубликовано:

Анастасия Ананьева
Анастасия Ананьева. Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Представительница сборной Казахстана по гребному слалому Анастасия Ананьева финишировала второй в финале Азиатских-2022 в китайском городе Ханчжоу, передает NUR.KZ.

Спортсменка представляла страну в гребном слаломе на каноэ. В решающем выступлении Ананьева показала время 119.29, которое принесло ей серебряную медаль.

На первом месте расположилась Цзянь Хуан из Китая - 107.71. Японка Харука Окадзаки замкнула тройку лучших, показав 119.59.

Таким образом, в активе сборной Казахстана уже 69 медалей. Наши спортсмены завоевали девять "золота", 19 "серебра" и 41 "бронзу".

В медальном зачете наши спортсмены располагаются в данный момент на десятом месте.

Азиатские игры завершатся завтра, 8 октября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2039991-grebnom-slalom-kazahstan-zavoeval-19-e-serebro-aziatskih-igr/

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