Гребной слалом: Казахстан завоевал 19-е "серебро" Азиатских игр

Представительница сборной Казахстана по гребному слалому Анастасия Ананьева финишировала второй в финале Азиатских-2022 в китайском городе Ханчжоу, передает NUR.KZ.

Спортсменка представляла страну в гребном слаломе на каноэ. В решающем выступлении Ананьева показала время 119.29, которое принесло ей серебряную медаль.

На первом месте расположилась Цзянь Хуан из Китая - 107.71. Японка Харука Окадзаки замкнула тройку лучших, показав 119.59.

Таким образом, в активе сборной Казахстана уже 69 медалей. Наши спортсмены завоевали девять "золота", 19 "серебра" и 41 "бронзу".

В медальном зачете наши спортсмены располагаются в данный момент на десятом месте.

Азиатские игры завершатся завтра, 8 октября.

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