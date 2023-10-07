Азиатские игры-2022: расписание выступлений казахстанцев 7 октября

Сегодня, 7 октября, в городе Ханчжоу (КНР) пройдет очередной соревновательный день с участием сборной Казахстана. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание выступлений наших атлетов.
Вид спорта: Плавание на открытой воде, мужчины
Кто: Лев Черепанов, Даниил Андросов
Во сколько: 06:30
Вид спорта: Каратэ, мужчины/женщины
Кто: Софья Берульцева, Дидар Амирали, Данияр Юлдашев
Во сколько: 06:30
Вид спорта: Джиу-джитсу, мужчины/женщины
Кто: Сборная Казахстана
Во сколько: 07:00
Вид спорта: Спортивное скалолазание, женщины. Полуфинал и финал
Кто: Маргарита Агамбаева, Виктория Адаменко
Во сколько: 07:00
Вид спорта: Гребной слалом, мужчины/женщины. Полуфиналы, финал
Кто: Анастасия Ананьева, Александр Коробов, Имангали Мамбетов
Во сколько: 07:00
Вид спорта: Вольная борьба
Кто: Дархан Есенгали, Алишер Ергали, Юсуп Батырмурзаев, Азамат Даулетбеков
Во сколько: 08:00
Вид спорта: Хоккей на траве, женщины. Матч за 7-8 место
Кто: Казахстан - Сингапур
Во сколько: 08:15
Вид спорта: Стрельба из лука, мужчины. Матч за третье место
Кто: Ильфат Абдуллин
Во сколько: 09:10
Вид спорта: Артистическое плавание, дуэт, командные соревнования
Кто: Команды Казахстана
Во сколько: 12:00
Вид спорта: Художественная гимнастика, индивиудальное многоборье. Финал
Кто: Эльжана Таниева, Милана Парфилова
Во сколько: 12:30
Вид спорта: Волейбол, женщины. Матч за 7-8 место
Кто: Команда Казахстана
Во сколько: 12:30
Вид спорта: Шахматы, командные соревнования
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Во сколько: 13:00
Вид спорта: Тяжелая атлетика, мужчины/женщины
Кто: Ибрагим Берсанов, Айсамал Сансызбаева
Во сколько: 13:00
Вид спорта: Брейкинг, мужчины/женщины. 1/4 и 1/2 финала, финал
Кто: Амир Закиров, Саера Алибекова
Во сколько: 16:00
Вид спорта: Водное поло, мужчины. Матч за третье место
Кто: Казахстан - Иран
Во сколько: 17:00
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2039971-aziatskie-igry-2022-raspisanie-vystupleniy-kazahstantsev-7-oktyabrya/