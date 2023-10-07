Азиатские игры-2022: расписание выступлений казахстанцев 7 октября

Сегодня, 7 октября, в городе Ханчжоу (КНР) пройдет очередной соревновательный день с участием сборной Казахстана. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание выступлений наших атлетов.

Вид спорта: Плавание на открытой воде, мужчины

Кто: Лев Черепанов, Даниил Андросов

Во сколько: 06:30

Вид спорта: Каратэ, мужчины/женщины

Кто: Софья Берульцева, Дидар Амирали, Данияр Юлдашев

Во сколько: 06:30

Вид спорта: Джиу-джитсу, мужчины/женщины

Кто: Сборная Казахстана

Во сколько: 07:00

Вид спорта: Спортивное скалолазание, женщины. Полуфинал и финал

Кто: Маргарита Агамбаева, Виктория Адаменко

Во сколько: 07:00

Вид спорта: Гребной слалом, мужчины/женщины. Полуфиналы, финал

Кто: Анастасия Ананьева, Александр Коробов, Имангали Мамбетов

Во сколько: 07:00

Вид спорта: Вольная борьба

Кто: Дархан Есенгали, Алишер Ергали, Юсуп Батырмурзаев, Азамат Даулетбеков

Во сколько: 08:00

Вид спорта: Хоккей на траве, женщины. Матч за 7-8 место

Кто: Казахстан - Сингапур

Во сколько: 08:15

Вид спорта: Стрельба из лука, мужчины. Матч за третье место

Кто: Ильфат Абдуллин

Во сколько: 09:10

Вид спорта: Артистическое плавание, дуэт, командные соревнования

Кто: Команды Казахстана

Во сколько: 12:00

Вид спорта: Художественная гимнастика, индивиудальное многоборье. Финал

Кто: Эльжана Таниева, Милана Парфилова

Во сколько: 12:30

Вид спорта: Волейбол, женщины. Матч за 7-8 место

Кто: Команда Казахстана

Во сколько: 12:30

Вид спорта: Шахматы, командные соревнования

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Во сколько: 13:00

Вид спорта: Тяжелая атлетика, мужчины/женщины

Кто: Ибрагим Берсанов, Айсамал Сансызбаева

Во сколько: 13:00

Вид спорта: Брейкинг, мужчины/женщины. 1/4 и 1/2 финала, финал

Кто: Амир Закиров, Саера Алибекова

Во сколько: 16:00

Вид спорта: Водное поло, мужчины. Матч за третье место

Кто: Казахстан - Иран

Во сколько: 17:00

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.