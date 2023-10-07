Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Азиатские игры-2022: расписание выступлений казахстанцев 7 октября

Опубликовано:

Ильфат Абдуллин
Ильфат Абдуллин. Фото: Сали Сабиров/olympic.kz

Сегодня, 7 октября, в городе Ханчжоу (КНР) пройдет очередной соревновательный день с участием сборной Казахстана. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание выступлений наших атлетов.

Вид спорта: Плавание на открытой воде, мужчины

Кто: Лев Черепанов, Даниил Андросов

Во сколько: 06:30

Вид спорта: Каратэ, мужчины/женщины

Кто: Софья Берульцева, Дидар Амирали, Данияр Юлдашев

Во сколько: 06:30

Вид спорта: Джиу-джитсу, мужчины/женщины

Кто: Сборная Казахстана

Во сколько: 07:00

Вид спорта: Спортивное скалолазание, женщины. Полуфинал и финал

Кто: Маргарита Агамбаева, Виктория Адаменко

Во сколько: 07:00

Вид спорта: Гребной слалом, мужчины/женщины. Полуфиналы, финал

Кто: Анастасия Ананьева, Александр Коробов, Имангали Мамбетов

Во сколько: 07:00

Вид спорта: Вольная борьба

Кто: Дархан Есенгали, Алишер Ергали, Юсуп Батырмурзаев, Азамат Даулетбеков

Во сколько: 08:00

Вид спорта: Хоккей на траве, женщины. Матч за 7-8 место

Кто: Казахстан - Сингапур

Во сколько: 08:15

Вид спорта: Стрельба из лука, мужчины. Матч за третье место

Кто: Ильфат Абдуллин

Во сколько: 09:10

Вид спорта: Артистическое плавание, дуэт, командные соревнования

Кто: Команды Казахстана

Во сколько: 12:00

Вид спорта: Художественная гимнастика, индивиудальное многоборье. Финал

Кто: Эльжана Таниева, Милана Парфилова

Во сколько: 12:30

Вид спорта: Волейбол, женщины. Матч за 7-8 место

Кто: Команда Казахстана

Во сколько: 12:30

Вид спорта: Шахматы, командные соревнования

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Во сколько: 13:00

Вид спорта: Тяжелая атлетика, мужчины/женщины

Кто: Ибрагим Берсанов, Айсамал Сансызбаева

Во сколько: 13:00

Вид спорта: Брейкинг, мужчины/женщины. 1/4 и 1/2 финала, финал

Кто: Амир Закиров, Саера Алибекова

Во сколько: 16:00

Вид спорта: Водное поло, мужчины. Матч за третье место

Кто: Казахстан - Иран

Во сколько: 17:00

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2039971-aziatskie-igry-2022-raspisanie-vystupleniy-kazahstantsev-7-oktyabrya/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.