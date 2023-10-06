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Казахстан завоевал серебряную медаль Азиатских игр в художественной гимнастике

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Эльжана Таниева
Эльжана Таниева. Фото: Сали Сабиров/olympic.kz

Казахстанские гимнастки принесли стране серебряную медаль Азиатских игр-2022 в китайском городе Ханчжоу. Они стали вторыми в командном многоборье, передает NUR.KZ.

В этом виде программы Казахстан представляли Эльжана Таниева, Эрика Жайлауова и Милана Парфилова.

Спортсменки в сумме набрали 317.100 балла, что и позволило им завоевать "серебро".

Победу же праздновала сборная Узбекистана. В активе команды 324.800 балла. Замкнул тройку лучших Китай - 313.400.

Добавим, что в финал в индивидуальном многоборье пробились Таниева и Парфилова. Он состоится завтра, 7 октября.

В активе сборной Казахстана уже 68 медалей. Наши спортсмены завоевали девять "золота", 18 "серебра" и 41 "бронзу".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2039938-kazahstan-zavoeval-serebryanuyu-medal-aziatskih-igr-v-hudozhestvennoy-gimnastike/

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