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Сборная Казахстана отметилась 16-м "серебром" на Азиатских играх

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Галина Дуванова
Галина Дуванова. Фото: Турар Казангапов

Представительница сборной Казахстана по джиу-джитсу Галина Дуванова потерпела поражение в финальной схватке на Азиатских играх-2022 в китайском Ханчжоу, передает NUR.KZ.

Спортсменка билась за золотую медаль в весовой категории до 57 килограммов. В решающей схватке ей противостояла Анни Рамирес из Филиппин.

Финальная встреча завершилась победой соперницы со счетом 2:0. Таким образом, Дуванова принесла стране 16-ю серебряную медаль.

В рамках турнира Дуванова оказалась сильнее соперниц из Вьетнама, Таиланда, Монголии.

В активе сборной Казахстана уже 64 медали. Наши спортсмены завоевали восемь "золота", 16 "серебра" и 40 "бронз".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2039881-sbornaya-kazahstana-otmetilas-16-m-serebrom-na-aziatskih-igrah/

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