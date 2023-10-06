Азиатские игры-2022: расписание выступлений казахстанцев 6 октября

Сегодня, 6 октября, в городе Ханчжоу (КНР) пройдет очередной соревновательный день с участием сборной Казахстана. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание выступлений наших атлетов.
Вид спорта: Каратэ, мужчины/женщины
Кто: Кайсар Алпысбай, Асель Канай
Во сколько: 06:30
Вид спорта: Плавание на открытой воде, женщины
Кто: Диана Тасжанова, Мария Федотова
Во сколько: 06:30
Вид спорта: Джиу-джитсу, мужчины/женщины
Кто: Сборная Казахстана
Во сколько: 07:00
Вид спорта: Гребной слалом, мужчины/женщины. Полуфиналы, финалы
Кто: Куаныш Еренгаипов, Александр Куликов, Екатерина Таранцева
Во сколько: 07:00
Вид спорта: Спортивное скалолазание, мужчины. Двоеборье
Кто: Артем Девятериков, Алексей Панфилов
Во сколько: 07:00
Вид спорта: Женская и вольная борьба
Кто: Рахат Калжан, Санжар Мухтар, Ирина Кузнецова, Елена Шалыгина, Жамиля Бакбергенова
Во сколько: 08:00
Вид спорта: Художественная гимнастика, многоборье
Кто: Эрика Жайлауова, Эльжана Таниева, Милана Парфилова
Во сколько: 08:00
Вид спорта: Артистическое плавание. Дуэты, команды
Кто: Команды Казахстана
Во сколько: 12:00
Вид спорта: Брейкинг, мужчины/женщины. Квалификация
Кто: Даулет Анарбекулы, Амир Закиров, Саера Алибекова
Во сколько: 12:30
Вид спорта: Волейбол, женщины. Матч за 5-8 место
Кто: Казахстан - Южная Корея
Во сколько: 12:30
Вид спорта: Шахматы, командные соревнования
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Во сколько: 13:00
Вид спорта: Водное поло, мужчины. Полуфинал
Кто: Казахстан - Китай
Во сколько: 18:30
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2039805-aziatskie-igry-2022-raspisanie-vystupleniy-kazahstantsev-6-oktyabrya/