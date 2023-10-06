Азиатские игры-2022: расписание выступлений казахстанцев 6 октября

Сегодня, 6 октября, в городе Ханчжоу (КНР) пройдет очередной соревновательный день с участием сборной Казахстана. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание выступлений наших атлетов.

Вид спорта: Каратэ, мужчины/женщины

Кто: Кайсар Алпысбай, Асель Канай

Во сколько: 06:30

Вид спорта: Плавание на открытой воде, женщины

Кто: Диана Тасжанова, Мария Федотова

Во сколько: 06:30

Вид спорта: Джиу-джитсу, мужчины/женщины

Кто: Сборная Казахстана

Во сколько: 07:00

Вид спорта: Гребной слалом, мужчины/женщины. Полуфиналы, финалы

Кто: Куаныш Еренгаипов, Александр Куликов, Екатерина Таранцева

Во сколько: 07:00

Вид спорта: Спортивное скалолазание, мужчины. Двоеборье

Кто: Артем Девятериков, Алексей Панфилов

Во сколько: 07:00

Вид спорта: Женская и вольная борьба

Кто: Рахат Калжан, Санжар Мухтар, Ирина Кузнецова, Елена Шалыгина, Жамиля Бакбергенова

Во сколько: 08:00

Вид спорта: Художественная гимнастика, многоборье

Кто: Эрика Жайлауова, Эльжана Таниева, Милана Парфилова

Во сколько: 08:00

Вид спорта: Артистическое плавание. Дуэты, команды

Кто: Команды Казахстана

Во сколько: 12:00

Вид спорта: Брейкинг, мужчины/женщины. Квалификация

Кто: Даулет Анарбекулы, Амир Закиров, Саера Алибекова

Во сколько: 12:30

Вид спорта: Волейбол, женщины. Матч за 5-8 место

Кто: Казахстан - Южная Корея

Во сколько: 12:30

Вид спорта: Шахматы, командные соревнования

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Во сколько: 13:00

Вид спорта: Водное поло, мужчины. Полуфинал

Кто: Казахстан - Китай

Во сколько: 18:30

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