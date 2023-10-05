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Азиатские игры-2022: копилка сборной Казахстана пополнилась "серебром" и "бронзой"

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Лаура Аликул
Лаура Аликул. Фото: Турлыжан Айтенов

В китайском городе Ханчжоу состоялся финал в женских соревнованиях по каратэ в рамках Азиатских игр-2022. В нем приняла участие казахстанка Лаура Аликул, передает NUR.KZ.

Аликул билась за золотую медаль в весовой категории до 68 килограммов. Соперницей по финалу была китаянка Цяоцяо Ли.

Казахстанская спортсменка не смогла взять верх над оппоненткой. Ли одержала уверенную победу со счетом 4:0.

Аликул завершила свое выступление с серебряной наградой.

Следом состоялась схватка за третье место в греко-римской борьбе, где выступил казахстанец Алимхан Сыздыков (до 130 килограммов). Он оказался сильнее Айбегшазады Кураева из Туркменистана - 5:1.

Таким образом, в активе сборной Казахстана уже 59 медалей. Наши спортсмены завоевали восемь "золота", 13 "серебра" и 38 "бронз".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2039729-aziatskie-igry-2022-kopilka-sbornoy-kazahstana-popolnilas-serebrom-i-bronzoy/

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