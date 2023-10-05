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Казахстан завоевал восьмую золотую медаль на Азиатских играх

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Нурканат Ажиканов
Нурканат Ажиканов. Фото: Турлыжан Айтенов

Копилка сборной Казахстана пополнилась очередной золотой медалью Азиатских игр-2022 в китайском городе Ханчжоу. Ее принес каратист Нурканат Ажиканов, передает NUR.KZ.

Ажиканов дошел до финала в весовой категории до 75 килограммов. В решающем поединке он встретился с Хасаном Масарвехом, представляющего сборную Иорданию.

Казахстанский каратист владел преимуществом, которое в итоге вылилось в уверенную досрочную победу.

Нурканат Ажиканов принес стране восьмую золотую медаль. Отметим, что Ажиканов является двукратным бронзовым призером ЧМ.

Таким образом, в активе сборной Казахстана уже 57 медалей. Наши спортсмены завоевали восемь "золота", 12 "серебра" и 37 "бронз".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2039726-kazahstan-zavoeval-vosmuyu-zolotuyu-medal-na-aziatskih-igrah/

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