Казахстан завоевал восьмую золотую медаль на Азиатских играх

Копилка сборной Казахстана пополнилась очередной золотой медалью Азиатских игр-2022 в китайском городе Ханчжоу. Ее принес каратист Нурканат Ажиканов, передает NUR.KZ.

Ажиканов дошел до финала в весовой категории до 75 килограммов. В решающем поединке он встретился с Хасаном Масарвехом, представляющего сборную Иорданию.

Казахстанский каратист владел преимуществом, которое в итоге вылилось в уверенную досрочную победу.

Нурканат Ажиканов принес стране восьмую золотую медаль. Отметим, что Ажиканов является двукратным бронзовым призером ЧМ.

Таким образом, в активе сборной Казахстана уже 57 медалей. Наши спортсмены завоевали восемь "золота", 12 "серебра" и 37 "бронз".

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