Джиу-джитсу на Азиатских играх: казахстанские спортсмены принесли две бронзовые медали

Представители казахстанской сборной по джиу-джитсу Мансур Хабибулла и Серик Алдияр стали бронзовыми призерами Летних Азиатских игр в Ханчжоу, передает NUR.KZ.

Казахстанский спортсмен Мансур Хабибулла, представляющий команду в джиу-джитсу в весовой категории до 62 килограммов, в поединке за третье место стал победителем. В схватке за бронзу он одолел филиппинца Александра Лима со счетом 6:2.

Отметим для Мансура это не первая награда на мировых первенствах. Ранее, он дважды становился обладателем бронзовой медали на чемпионатах мира.

Другой казахстанский боец джиу-джитсу Серик Алдияр, также пополнил копилку сборной Казахстана бронзовой медалью.

Серик Алдияр. Фото: Турар Казангапов

Казахстанец боролся за пьедестал в весовой категории до 69 килограммов против спортсмена из Сингапура Ноа Тян Рун Лима. Счет встречи - 2:0.

Напомним, ранее представители Казахстана в велоспорте Алексей Луценко и Евгений Федоров принесли золото и серебро Азиатских игр в Ханчжоу.

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