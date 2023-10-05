Шестое "золото": велогонщики Алексей Луценко и Евгений Федоров вместе пересекли финишную черту

Один из лидеров сборной Казахстана по велоспорту на шоссе Евгений Федоров одержал победу в групповой гонке на Азиатских играх-2022 в китайском городе Ханчжоу, передает NUR.KZ.

Участникам соревнований необходимо было проехать 207,7 километра. Казахстанец Алексей Луценко более, чем за 80 километров до финиша уехал в сольный отрыв. Рывок поддержал его сокомандник Евгений Федоров.

В итоге гонщики смогли удержать лидерство до самого завершения дистанции. Финишную черту Луценко и Федоров пересекли вместе. Первым стал Евгений, Алексей завершил гонку с "серебром". Время казахстанцев составило 4:25:29.

Третьим стал монгол Жамбалцамц Саинбаяр - 4:31:11.

Отметим, что в коллекции Алексея четыре золотых медалей Азиатских игр. Он становился первым в 2014, дважды в 2018 и один раз в 2023.

В активе сборной Казахстана теперь 53 медали. Наши спортсмены завоевали шесть "золота", 12 "серебра" и 35 "бронз".

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