Финалы в боксе: расписание выступлений казахстанцев на Азиатских играх 5 октября

Сегодня, 5 октября, в городе Ханчжоу (КНР) пройдет очередной соревновательный день с участием сборной Казахстана. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание выступлений наших атлетов.
Вид спорта: Легкая атлетика, мужчины/женщины. Марафон
Кто: Шедрак Коеч Кимутай, Жанна Мамажанова
Во сколько: 05:00
Вид спорта: Карате, мужчины/женщины. Квалификация, финалы
Кто: Нурканат Ажиканов, Лаура Аликул
Во сколько: 06:30
Вид спорта: Джиу-джитсу, мужчины/женщины. Предварительные раунды, финалы
Кто: Сборная Казахстана
Во сколько: 07:00
Вид спорта: Стрельба из лука, мужчины/женщины
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Во сколько:06:40
Вид спорта: Спортивное скалолазание, мужчины/женщины. Двоеборье
Кто: Артем Девятериков, Алексей Панфилов, Маргарита Агамбаева, Виктория Адаменко
Во сколько: 07:00
Вид спорта: Гребной слалом, мужчины/женщины
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Во сколько: 07:30
Вид спорта: Греко-римская и женская борьба
Кто: Светлана Анкичева, Марина Седнева, Эмма Тисина, Ислам Умаев, Алимхан Сыздыков
Во сколько: 08:00
Вид спорта: Велоспорт на шоссе, мужчины. Групповая гонка
Кто: Алексей Луценко, Дмитрий Груздев, Евгений Федоров, Глеб Брусенский
Во сколько: 08:00
Вид спорта: Тяжелая атлетика, мужчины/женщины
Кто: Сергей Петрович, Асылжан Бектай, Айша Омарова, Арай Нурлыбекова
Во сколько: 08:00, 13:00, 17:00
Вид спорта: Волейбол, женщины
Кто: Казахстан - Тайбэй
Во сколько: 12:30
Вид спорта: Шахматы, командные соревнования
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Во сколько: 13:00
Вид спорта: Бокс, мужчины/женщины. Финалы
Кто: Карина Ибрагимова, Камшыбек Кункабаев
Во сколько: 15:00, 17:15
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2039616-finaly-v-bokse-aziatskie-igry-2022-raspisanie-vystupleniy-kazahstantsev-na-aziatskih-igrah-5-oktyabrya/