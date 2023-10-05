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Финалы в боксе: расписание выступлений казахстанцев на Азиатских играх 5 октября

Опубликовано:

Боксер Камшыбек Кункабаев
Камшыбек Кункабаев. Фото: Luis Robayo/Getty Images

Сегодня, 5 октября, в городе Ханчжоу (КНР) пройдет очередной соревновательный день с участием сборной Казахстана. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание выступлений наших атлетов.

Вид спорта: Легкая атлетика, мужчины/женщины. Марафон

Кто: Шедрак Коеч Кимутай, Жанна Мамажанова

Во сколько: 05:00

Вид спорта: Карате, мужчины/женщины. Квалификация, финалы

Кто: Нурканат Ажиканов, Лаура Аликул

Во сколько: 06:30

Вид спорта: Джиу-джитсу, мужчины/женщины. Предварительные раунды, финалы

Кто: Сборная Казахстана

Во сколько: 07:00

Вид спорта: Стрельба из лука, мужчины/женщины

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Во сколько:06:40

Вид спорта: Спортивное скалолазание, мужчины/женщины. Двоеборье

Кто: Артем Девятериков, Алексей Панфилов, Маргарита Агамбаева, Виктория Адаменко

Во сколько: 07:00

Вид спорта: Гребной слалом, мужчины/женщины

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Во сколько: 07:30

Вид спорта: Греко-римская и женская борьба

Кто: Светлана Анкичева, Марина Седнева, Эмма Тисина, Ислам Умаев, Алимхан Сыздыков

Во сколько: 08:00

Вид спорта: Велоспорт на шоссе, мужчины. Групповая гонка

Кто: Алексей Луценко, Дмитрий Груздев, Евгений Федоров, Глеб Брусенский

Во сколько: 08:00

Вид спорта: Тяжелая атлетика, мужчины/женщины

Кто: Сергей Петрович, Асылжан Бектай, Айша Омарова, Арай Нурлыбекова

Во сколько: 08:00, 13:00, 17:00

Вид спорта: Волейбол, женщины

Кто: Казахстан - Тайбэй

Во сколько: 12:30

Вид спорта: Шахматы, командные соревнования

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Во сколько: 13:00

Вид спорта: Бокс, мужчины/женщины. Финалы

Кто: Карина Ибрагимова, Камшыбек Кункабаев

Во сколько: 15:00, 17:15

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2039616-finaly-v-bokse-aziatskie-igry-2022-raspisanie-vystupleniy-kazahstantsev-na-aziatskih-igrah-5-oktyabrya/

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