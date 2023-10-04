Казахстан завоевал бронзовую медаль Азиатских игр в тяжелой атлетике

Сегодня, 4 октября, сборная Казахстана по тяжелой атлетике завоевала первую медаль на Азиатских играх-2022, которые в эти дни принимает китайский город Ханчжоу, передает NUR.KZ.

Казахстанский штангист поднялся на третью ступень пьедестала в весовой категории до 81 килограмма.

В этом виде соревновательной программы нашу страну представляли Александр Уваров и Еламан Сейтказы. С "бронзой" выступление завершил Уваров. В сумме двоеборья он поднял 348 (154+194) килограммов. Сейтказы финишировал на четвертом месте - 343 (154+189) килограмма.

Победу с рекордом Азиатских игр одержал Чонгсон Ри из Северной Кореи - 364 (169+195) килограмма. Вторым стал штангист из Узбекистана Мухаммадкодир Тоштемиров - 351 (159+192) килограмм.

В активе сборной Казахстана теперь 51 медаль. Наши спортсмены завоевали пять "золота", 11 "серебра" и 35 "бронз".

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