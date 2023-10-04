Казахстанский борец без боя выиграл бронзовую медаль Азиатских игр

Азат Садыков, представляющий Казахстан в греко-римской борьбе, стал бронзовым призером Азиатских игр-2022, которые проходят в китайском городе Ханчжоу, передает NUR.KZ.

При этом он завоевал медаль без боя. В схватке за третье место в весовой категории до 77 килограммов ему должен был противостоять Софак Кео из Камбоджи.

Однако соперник на ковер не вышел. Таким образом, победа автоматически была присуждена казахстанскому борцу. Садыков принес стране очередную бронзовую медаль.

Добавим, что ранее в финале категории до 67 килограммов Мейржан Шермаханюет уступил японскому борцу.

В активе сборной Казахстана теперь 49 медалей. Наши спортсмены завоевали пять "золота", 11 "серебра" и 33 "бронзы".

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