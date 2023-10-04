Борец Мейржан Шермаханбет проиграл в финале Азиатских игр

Казахстанский борец греко-римского Мейржан Шермаханбет потерпел поражение в финальной схватке в рамках Азиатских игр-2022 в китайском Ханчжоу, передает NUR.KZ.

В главной схватке соревнований в весовой категории до 67 килограммов казахстанский борец встречался с соперником из Японии Кацуаки Эндо.

Финальное противостояние завершилось победой Эндо со счетом 4:3. Шермаханбет принес Казахстану 11-ю серебряную медаль.

В активе сборной Казахстана теперь 48 медалей. Наши спортсмены завоевали пять "золота", 11 "серебра" и 32 "бронзы".

Добавим, что ранее Айдос Султангали в схватке за третье место уступил Сеуну Ри со счетом 1:2.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.