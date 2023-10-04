Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Борец Мейржан Шермаханбет проиграл в финале Азиатских игр

Опубликовано:

Мейржан Шермаханбет
Мейржан Шермаханбет. Фото: Турар Казангапов

Казахстанский борец греко-римского Мейржан Шермаханбет потерпел поражение в финальной схватке в рамках Азиатских игр-2022 в китайском Ханчжоу, передает NUR.KZ.

В главной схватке соревнований в весовой категории до 67 килограммов казахстанский борец встречался с соперником из Японии Кацуаки Эндо.

Финальное противостояние завершилось победой Эндо со счетом 4:3. Шермаханбет принес Казахстану 11-ю серебряную медаль.

В активе сборной Казахстана теперь 48 медалей. Наши спортсмены завоевали пять "золота", 11 "серебра" и 32 "бронзы".

Добавим, что ранее Айдос Султангали в схватке за третье место уступил Сеуну Ри со счетом 1:2.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2039526-borets-meyrzhan-shermahanbet-proigral-v-finale-aziatskih-igr/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.