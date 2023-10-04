Азиатские игры-2022: расписание выступлений казахстанцев 4 октября

Сегодня, 4 октября, в городе Ханчжоу (КНР) пройдет очередной соревновательный день с участием сборной Казахстана. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание выступлений наших атлетов.
Вид спорта: Стрельба из лука, смешанные команды
Кто: Смешанная команда Казахстана
Во сколько: 07:00
Вид спорта: Греко-римская борьба, квалификация и финалы
Кто: Мейиржан Шермаханбет, Айдос Султангали, Максат Сайлау, Азат Садыков
Во сколько: 08:00
Вид спорта: Велоспорт на шоссе, женщины. Групповая гонка
Кто: Рината Султанова, Махаббат Умутжанова
Во сколько: 08:00
Вид спорта: Спортивное скалолазание, скоростная эстафета
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Во сколько: 08:00
Вид спорта: Бадминтон, одиночный и смешанный парный разряды
Кто: Дмитрий Панарин, Камила Смагулова
Во сколько: 08:00
Вид спорта: Бокс, женщины. Полуфиналы
Кто: Карина Ибрагимова, Наталья Богданова
Во сколько: 12:15, 17:00
Вид спорта: Волейбол, женщины
Кто: Казахстан - Таиланд
Во сколько: 12:30
Вид спорта: Водное поло, мужчины. Групповой раунд
Кто: Казахстан - Сингапур
Во сколько: 13:00
Вид спорта: Шахматы, командные соревнования
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Во сколько: 13:00
Вид спорта: Тяжелая атлетика, мужчины
Кто: Александр Уваров, Еламан Сейтказы
Во сколько: 17:00
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2039418-aziatskie-igry-2022-raspisanie-vystupleniy-kazahstantsev-4-oktyabrya/