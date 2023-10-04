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30 лет независимости Казахстана

Азиатские игры-2022: расписание выступлений казахстанцев 4 октября

Опубликовано:

Боксерша Карина Ибрагимова
Карина Ибрагимова. Фото: kfb.kz

Сегодня, 4 октября, в городе Ханчжоу (КНР) пройдет очередной соревновательный день с участием сборной Казахстана. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание выступлений наших атлетов.

Вид спорта: Стрельба из лука, смешанные команды

Кто: Смешанная команда Казахстана

Во сколько: 07:00

Вид спорта: Греко-римская борьба, квалификация и финалы

Кто: Мейиржан Шермаханбет, Айдос Султангали, Максат Сайлау, Азат Садыков

Во сколько: 08:00

Вид спорта: Велоспорт на шоссе, женщины. Групповая гонка

Кто: Рината Султанова, Махаббат Умутжанова

Во сколько: 08:00

Вид спорта: Спортивное скалолазание, скоростная эстафета

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Во сколько: 08:00

Вид спорта: Бадминтон, одиночный и смешанный парный разряды

Кто: Дмитрий Панарин, Камила Смагулова

Во сколько: 08:00

Вид спорта: Бокс, женщины. Полуфиналы

Кто: Карина Ибрагимова, Наталья Богданова

Во сколько: 12:15, 17:00

Вид спорта: Волейбол, женщины

Кто: Казахстан - Таиланд

Во сколько: 12:30

Вид спорта: Водное поло, мужчины. Групповой раунд

Кто: Казахстан - Сингапур

Во сколько: 13:00

Вид спорта: Шахматы, командные соревнования

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Во сколько: 13:00

Вид спорта: Тяжелая атлетика, мужчины

Кто: Александр Уваров, Еламан Сейтказы

Во сколько: 17:00

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2039418-aziatskie-igry-2022-raspisanie-vystupleniy-kazahstantsev-4-oktyabrya/

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