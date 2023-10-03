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Азиатские игры: Данил Мусабаев принес Казахстану десятое "серебро"

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Данил Мусабаев
Данил Мусабаев. Фото: Турар Казангапов

Представитель мужской команды Казахстана по батутной гимнастике Данил Мусабаев принес стране десятую серебряную медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР), передает NUR.KZ.

В финал после квалификационного раунда пробились Пирмаммад Алиев и Данил Мусабаев. В решающем выступлении успеха добился Мусабаев.

Судьи оценили его исполнение в 57.270 балла, что и принесло спортсмену второе место. Алиев завершил выступление на седьмой строчке.

Победу праздновал батутист из Китая Лангю Ян - 59.850 балла. Японец Хирото Ямада завоевал бронзовую медаль с результатом 57.100 балла.

Таким образом, в активе сборной Казахстана теперь 44 медали. Наши спортсмены завоевали пять "золота", десять "серебра" и 29 "бронз".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2039322-aziatskie-igry-danil-musabaev-prines-kazahstanu-desyatoe-serebro/

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