Азиатские игры: Данил Мусабаев принес Казахстану десятое "серебро"

Представитель мужской команды Казахстана по батутной гимнастике Данил Мусабаев принес стране десятую серебряную медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР), передает NUR.KZ.

В финал после квалификационного раунда пробились Пирмаммад Алиев и Данил Мусабаев. В решающем выступлении успеха добился Мусабаев.

Судьи оценили его исполнение в 57.270 балла, что и принесло спортсмену второе место. Алиев завершил выступление на седьмой строчке.

Победу праздновал батутист из Китая Лангю Ян - 59.850 балла. Японец Хирото Ямада завоевал бронзовую медаль с результатом 57.100 балла.

Таким образом, в активе сборной Казахстана теперь 44 медали. Наши спортсмены завоевали пять "золота", десять "серебра" и 29 "бронз".

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