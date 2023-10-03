Казахстан завоевал 40-ю медаль на Азиатских играх

Член сборной Казахстана по гребле на байдарках и каноэ Мария Бровкова принесла стране сороковую медаль Азиатских игр-2022 в китайском городе Ханчжоу, передает NUR.KZ.

Спортсменка успешно выступила в гребле на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров. Ее финишное время составило 49.368.

Золотую медаль в этом виде соревновательной программы завоевала китаянка Вэньцзюнь Лин - 47.623.

Второе место осталось за представительницей Таиланда Орасой Тхиангкхаток - 49.221 .

Таким образом, в активе сборной Казахстана теперь 40 медалей. Наши спортсмены завоевали четыре "золота", семь "серебра" и 29 "бронз".

Добавим, что сегодня, 3 октября, в гребле на байдарках и каноэ состоятся шесть финалов.

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