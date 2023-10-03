Велоспорт на шоссе: Казахстан завоевал очередную "бронзу" Азиатских игр

Сегодня, 3 октября, на Азиатских играх-2022 в китайском городе Ханчжоу стартовали соревнования по велоспорту на шоссе. В первом же старте Казахстан завоевал медаль, передает NUR.KZ.

Первым видом соревновательной программы стала индивидуальная гонка с раздельным стартом среди женщин. Здесь нашу сборную представила Рината Султанова.

Велогонщица преодолела 18,3 километра за 25:36.10. Этого результата хватило, чтобы занять итоговое третье место.

Победу одержала Ольга Забелинская из Узбекистана. Ее финишное время составило 24:35.99.

На втором месте завершила выступление японка Эри Енамине - 25:35.59.

Отметим, что в активе сборной Казахстана теперь 39 медалей. Наши спортсмены завоевали четыре "золота", семь "серебра" и 28 "бронз".

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