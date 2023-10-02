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Азиатские игры-2022: расписание выступлений казахстанцев 2 октября

Опубликовано:

Мария Бровкова
Мария Бровкова. Фото: Сали Сабиров/olympic.kz

Сегодня, 2 октября, в городе Ханчжоу (КНР) пройдет очередной соревновательный день с участием сборной Казахстана. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание выступлений наших атлетов.

Вид спорта: Триатлон, микс-эстафета

Кто: Команда Казахстана

Во сколько: 06:00

Вид спорта: Стрельба из лука, командные и индивидуальные соревнования

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Во сколько: 07:00

Вид спорта: Кураш, женщины

Кто: Альбина Бахиева, Молдир Нурланбек

Во сколько: 07:30

Вид спорта: Бадминтон, мужчины/женщины

Кто: Дмитрий Панарин, Камила Смагулова

Во сколько: 08:00

Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ, мужчины/женщины. Финалы

Кто: Сборная Кахахстана

Во сколько: 08:00

Вид спорта: Тяжелая атлетика, женщины

Кто: Карина Горичева, Дарья Балабаюк, Алтынай Танирбергенова

Во сколько: 08:00

Вид спорта: Легкая атлетика, мужчины/женщины. Квалификация, финалы

Кто: Сборная Казахстана

Во сколько: 08:15

Вид спорта: Баскетбол 5х5, мужчины

Кто: Казахстан - Тайбэй

Во сколько: 10:00

Вид спорта: Батутная гимнастика, женщины. Квалификация, финал

Кто: Виктория Бутолина

Во сколько: 10:00

Вид спорта: Волейбол, женщины

Кто: Казахстан - Япония

Во сколько: 12:30

Вид спорта: Водное поло, мужчины

Кто: Казахстан - Гонконг

Во сколько: 12:30

Вид спорта: Шахматы, командные соревнования

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Во сколько: 13:00

Вид спорта: Прыжки в воду, мужчины

Кто: Назар Кожанов

Во сколько: 17:00

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2039028-aziatskie-igry-2022-raspisanie-vystupleniy-kazahstantsev-2-oktyabrya/

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