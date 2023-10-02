Азиатские игры-2022: расписание выступлений казахстанцев 2 октября

Сегодня, 2 октября, в городе Ханчжоу (КНР) пройдет очередной соревновательный день с участием сборной Казахстана. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание выступлений наших атлетов.
Вид спорта: Триатлон, микс-эстафета
Кто: Команда Казахстана
Во сколько: 06:00
Вид спорта: Стрельба из лука, командные и индивидуальные соревнования
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Во сколько: 07:00
Вид спорта: Кураш, женщины
Кто: Альбина Бахиева, Молдир Нурланбек
Во сколько: 07:30
Вид спорта: Бадминтон, мужчины/женщины
Кто: Дмитрий Панарин, Камила Смагулова
Во сколько: 08:00
Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ, мужчины/женщины. Финалы
Кто: Сборная Кахахстана
Во сколько: 08:00
Вид спорта: Тяжелая атлетика, женщины
Кто: Карина Горичева, Дарья Балабаюк, Алтынай Танирбергенова
Во сколько: 08:00
Вид спорта: Легкая атлетика, мужчины/женщины. Квалификация, финалы
Кто: Сборная Казахстана
Во сколько: 08:15
Вид спорта: Баскетбол 5х5, мужчины
Кто: Казахстан - Тайбэй
Во сколько: 10:00
Вид спорта: Батутная гимнастика, женщины. Квалификация, финал
Кто: Виктория Бутолина
Во сколько: 10:00
Вид спорта: Волейбол, женщины
Кто: Казахстан - Япония
Во сколько: 12:30
Вид спорта: Водное поло, мужчины
Кто: Казахстан - Гонконг
Во сколько: 12:30
Вид спорта: Шахматы, командные соревнования
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Во сколько: 13:00
Вид спорта: Прыжки в воду, мужчины
Кто: Назар Кожанов
Во сколько: 17:00
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2039028-aziatskie-igry-2022-raspisanie-vystupleniy-kazahstantsev-2-oktyabrya/