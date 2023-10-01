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Женская сборная по водному поло принесла Казахстану очередную "бронзу" Азиатских игр

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Женская сборная Казахстана по водному поло
Женская сборная Казахстана по водному поло. Фото: Albert ten Hove/BSR Agency/Getty Images

Женская сборная Казахстана по водному поло стала обладательницей бронзовой медали Азиатских игр-2022, которые принимает китайский город Ханчжоу, передает NUR.KZ.

В заключительном матче казахстанская команда встречалась со сборной Узбекистана. Встреча завершилась победой казахстанских ватерполисток со счетом 16:8. Это позволило нашим спортсменкам подняться на третью ступень пьедестала.

В матче за золотую медаль сыграют команды Китая и Японии. Он начнется в 17:00.

Отметим, что в активе сборной Казахстана теперь 31 медаль. Наши спортсмены завоевали три "золота", пять "серебра" и 23 "бронзы".

В медальном зачете Казахстан занимает промежуточное 12 место

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2038981-zhenskaya-sbornaya-po-vodnomu-polo-prinesla-kazahstana-ocherednuyu-bronzu-aziatskih-igr/

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