Мария Дмитриенко завоевала "бронзу" Азиады в стендовой стрельбе

В китайском городе Ханчжоу в рамках Азиатских игр-2022 состоялся финал женских индивидуальных соревнований по стендовой стрельбе ("трап") с участием казахстанки Марии Дмитриенко, передает NUR.KZ.
Казахстанская спортсменка набрала 34 очка. Данного результата хватило, чтобы занять итоговое третье место.
Победу одержала китаянка Синьцю Чжан. Она набрала 47 очков и установила рекорды Азии и Азиатских игр. Серебряную медаль завоевала ее соотечественница ЦуйЦуй Ву - 43 очка.
Казахстанка Айжан Досмагамбетова показала четвертый результат (27 очков).
Отметим, что в активе сборной Казахстана теперь 29 медалей. Наши спортсмены завоевали три "золота", пять "серебра" и 21 "бронзу".
В медальном зачете наша страна располагается на 11 месте.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2038969-mariya-dmitrienko-zavoevala-bronzu-v-stendovoy-strelbe/