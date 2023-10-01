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Мария Дмитриенко завоевала "бронзу" Азиады в стендовой стрельбе

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Мария Дмитриенко
Мария Дмитриенко. Фото: Сали Сабиров/olympic.kz

В китайском городе Ханчжоу в рамках Азиатских игр-2022 состоялся финал женских индивидуальных соревнований по стендовой стрельбе ("трап") с участием казахстанки Марии Дмитриенко, передает NUR.KZ.

Казахстанская спортсменка набрала 34 очка. Данного результата хватило, чтобы занять итоговое третье место.

Победу одержала китаянка Синьцю Чжан. Она набрала 47 очков и установила рекорды Азии и Азиатских игр. Серебряную медаль завоевала ее соотечественница ЦуйЦуй Ву - 43 очка.

Казахстанка Айжан Досмагамбетова показала четвертый результат (27 очков).

Отметим, что в активе сборной Казахстана теперь 29 медалей. Наши спортсмены завоевали три "золота", пять "серебра" и 21 "бронзу".

В медальном зачете наша страна располагается на 11 месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2038969-mariya-dmitrienko-zavoevala-bronzu-v-stendovoy-strelbe/

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