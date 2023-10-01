Казахстан завоевал "бронзу" Азиатских игр в стендовой стрельбе

Женская сборная Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиатских игр-2022, которые в эти дни принимает китайский Ханчжоу, передает NUR.KZ.

Наши спортсменки финишировали третьими в командных соревнованиях в "трапе". Мария Дмитриенко, Айжан Досмагамбетова и Анастасия Прилепина набрали 335 очков, что и принесло им бронзовую медаль.

Первыми финишировали стрелки из Китая. В их активе 356 очков. Второе место заняла Индия - 337 очков.

Отметим, что в активе сборной Казахстана теперь 27 медалей. Наши спортсмены завоевали три "золота", четыре "серебра" и 20 "бронз". В медальном зачете наша страна располагается на 11 месте.

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