Азиатские игры-2022: расписание выступлений казахстанцев 1 октября

Сегодня, 1 октября, в городе Ханчжоу (КНР) пройдет очередной соревновательный день с участием сборной Казахстана. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание выступлений наших атлетов.

Вид спорта: Стрельба из лука (классический, блочный), мужчины/женщины

Кто: Мужская и женская команды

Во сколько: 07:00

Вид спорта: Легкая атлетика, мужчины/женщины. Квалификация, финалы

Кто: Давид Ефремов, Иван Иванов, Ольга Сафронова, Акбаян Нурмамет

Во сколько: 07:18, 07:40, финалы с 17:00

Вид спорта: Стендовая стрельба, мужчины/женщины. Трап, финалы

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Во сколько: 07:00

Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ, мужчины/женщины. Квалификация, полуфиналы

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Во сколько: 07:30

Вид спорта: Кураш, мужчины

Кто: Бекадил Шаймерденов

Во сколько: 07:30

Вид спорта: Гандбол, мужчины. 1/4 финала

Кто: Казахстан - Китай

Во сколько: 10:00

Вид спорта: Волейбол, женщины. Групповой раунд

Кто: Казахстан - Гонконг

Во сколько: 12:00

Вид спорта: Бокс, мужчины/женщины. 1/4 финала, полуфиналы

Кто: Наталья Богданова, Сагындык Тогамбай, Карина Ибрагимова, Ертуган Зейнуллинов

Во сколько: 13:15

Вид спорта: Шахматы, командные соревнования

Кто: Мужская и женская команды

Во сколько: 13:00

Вид спорта: Водное поло, женщины. Заключительный матч

Кто: Казахстан - Узбекистан

Во сколько: 14:30

Вид спорта: Тяжелая атлетика, мужчины (до 67 килограммов)

Кто: Петр Хребтов

Во сколько: 17:00

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