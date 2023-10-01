Азиатские игры-2022: расписание выступлений казахстанцев 1 октября

Сегодня, 1 октября, в городе Ханчжоу (КНР) пройдет очередной соревновательный день с участием сборной Казахстана. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание выступлений наших атлетов.
Вид спорта: Стрельба из лука (классический, блочный), мужчины/женщины
Кто: Мужская и женская команды
Во сколько: 07:00
Вид спорта: Легкая атлетика, мужчины/женщины. Квалификация, финалы
Кто: Давид Ефремов, Иван Иванов, Ольга Сафронова, Акбаян Нурмамет
Во сколько: 07:18, 07:40, финалы с 17:00
Вид спорта: Стендовая стрельба, мужчины/женщины. Трап, финалы
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Во сколько: 07:00
Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ, мужчины/женщины. Квалификация, полуфиналы
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Во сколько: 07:30
Вид спорта: Кураш, мужчины
Кто: Бекадил Шаймерденов
Во сколько: 07:30
Вид спорта: Гандбол, мужчины. 1/4 финала
Кто: Казахстан - Китай
Во сколько: 10:00
Вид спорта: Волейбол, женщины. Групповой раунд
Кто: Казахстан - Гонконг
Во сколько: 12:00
Вид спорта: Бокс, мужчины/женщины. 1/4 финала, полуфиналы
Кто: Наталья Богданова, Сагындык Тогамбай, Карина Ибрагимова, Ертуган Зейнуллинов
Во сколько: 13:15
Вид спорта: Шахматы, командные соревнования
Кто: Мужская и женская команды
Во сколько: 13:00
Вид спорта: Водное поло, женщины. Заключительный матч
Кто: Казахстан - Узбекистан
Во сколько: 14:30
Вид спорта: Тяжелая атлетика, мужчины (до 67 килограммов)
Кто: Петр Хребтов
Во сколько: 17:00
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2038927-aziatskie-igry-2022-raspisanie-vystupleniy-kazahstantsev-1-oktyabrya/