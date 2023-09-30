Азиатские игры-2022: расписание выступлений казахстанцев 30 сентября

Сегодня, 30 сентября, в городе Ханчжоу (КНР) пройдет очередной соревновательный день с участием сборной Казахстана. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание выступлений наших атлетов.
Вид спорта: Гольф, мужчины/женщины
Кто: РивеккаДжумагулова, Альбина Агаева, Исламия Абельди, Бахтияр Абдулин, Марат Багытжанов, Шерхан Сугур, Касиет Дюсенбаев
Во сколько: 04:30
Вид спорта: Триатлон, женщины. Финал
Кто: Екатерина Шабалина, Арина Шульгина
Во сколько: 06:00
Вид спорта: Легкая атлетика, мужчины/женщины. Квалификация и финал
Кто: Юлия Башманова (100 метров с барьерами), Иван Товченик (прыжки с шестом)
Во сколько: 07:15, 17:05
Вид спорта: Пулевая стрельба, микс. Квалификация и финал
Кто: Ирина Юнусметова, Валерий Рахимжан
Во сколько: 07:00
Вид спорта: Стендовая стрельба, мужчины/женщины. "Трап", квалификация
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Во сколько: 07:00
Вид спорта: Кураш, мужчины/женщины
Кто: Гумар Кыргызбаев, Толганай Абеуова, Аружан Адасхан
Во сколько: 07:30
Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ, мужчины/женщины. Квалификация, полуфиналы
Кто: Кирилл Тубаев, Тимофей Емельянов, Ирина Подойникова, Ольга Шмелева, Андрей Ергучев, Игорь Ряшенцев, Тимур Хайдаров, Сергей Емельянов
Во сколько: 07:38
Вид спорта: Тяжелая атлетика, женщины (до 49 килограммов)
Кто: Айнур Абдыкалыкова
Во сколько: 08:00
Вид спорта: Гандбол, мужчины/женщины
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Во сколько: 10:00, 14:00
Вид спорта: Баскетбол 3х3, мужчины/женщины
Кто: Казахстан - Филиппины, Казахстан - Иордания
Во сколько: 11:00, 13:55
Вид спорта: Баскетбол 5х5, мужчины
Кто: Казахстан - Иран
Во сколько: 11:30
Вид спорта: Бокс, мужчины/женщины. Предварительный раунд, четвертьфиналы
Кто: Жайна Шекербекова, Камшыбек Кункабаев, Валентина Хальзова, Махмуд Сабырхан, Асланбек Шымбергенов
Во сколько: 12:00, 14:30, 17:30, 18:45, 19:15
Вид спорта: Водное поло, женщины
Кто: Казахстан - Япония
Во сколько: 13:00
Вид спорта: Шахматы, мужчины/женщины. Командные соревнования
Кто: Мужская и женская команды Казахстана
Во сколько: 13:00
Вид спорта: Киберспорт, Dota 2. 1/4 финала
Кто: Казахстан - Монголия
Во сколько: 17:00
Вид спорта: Волейбол, женщины. Групповой раунд
Кто: Казахстан - Афганистан
Во сколько: 17:00
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2038864-aziatskie-igry-2022-raspisanie-vystupleniy-kazahstantsev-30-sentyabrya/