Азиатские игры-2022: расписание выступлений казахстанцев 30 сентября

Сегодня, 30 сентября, в городе Ханчжоу (КНР) пройдет очередной соревновательный день с участием сборной Казахстана. NUR.KZ представляет вашему вниманию расписание выступлений наших атлетов.

Вид спорта: Гольф, мужчины/женщины

Кто: РивеккаДжумагулова, Альбина Агаева, Исламия Абельди, Бахтияр Абдулин, Марат Багытжанов, Шерхан Сугур, Касиет Дюсенбаев

Во сколько: 04:30

Вид спорта: Триатлон, женщины. Финал

Кто: Екатерина Шабалина, Арина Шульгина

Во сколько: 06:00

Вид спорта: Легкая атлетика, мужчины/женщины. Квалификация и финал

Кто: Юлия Башманова (100 метров с барьерами), Иван Товченик (прыжки с шестом)

Во сколько: 07:15, 17:05

Вид спорта: Пулевая стрельба, микс. Квалификация и финал

Кто: Ирина Юнусметова, Валерий Рахимжан

Во сколько: 07:00

Вид спорта: Стендовая стрельба, мужчины/женщины. "Трап", квалификация

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Во сколько: 07:00

Вид спорта: Кураш, мужчины/женщины

Кто: Гумар Кыргызбаев, Толганай Абеуова, Аружан Адасхан

Во сколько: 07:30

Вид спорта: Гребля на байдарках и каноэ, мужчины/женщины. Квалификация, полуфиналы

Кто: Кирилл Тубаев, Тимофей Емельянов, Ирина Подойникова, Ольга Шмелева, Андрей Ергучев, Игорь Ряшенцев, Тимур Хайдаров, Сергей Емельянов

Во сколько: 07:38

Вид спорта: Тяжелая атлетика, женщины (до 49 килограммов)

Кто: Айнур Абдыкалыкова

Во сколько: 08:00

Вид спорта: Гандбол, мужчины/женщины

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Во сколько: 10:00, 14:00

Вид спорта: Баскетбол 3х3, мужчины/женщины

Кто: Казахстан - Филиппины, Казахстан - Иордания

Во сколько: 11:00, 13:55

Вид спорта: Баскетбол 5х5, мужчины

Кто: Казахстан - Иран

Во сколько: 11:30

Вид спорта: Бокс, мужчины/женщины. Предварительный раунд, четвертьфиналы

Кто: Жайна Шекербекова, Камшыбек Кункабаев, Валентина Хальзова, Махмуд Сабырхан, Асланбек Шымбергенов

Во сколько: 12:00, 14:30, 17:30, 18:45, 19:15

Вид спорта: Водное поло, женщины

Кто: Казахстан - Япония

Во сколько: 13:00

Вид спорта: Шахматы, мужчины/женщины. Командные соревнования

Кто: Мужская и женская команды Казахстана

Во сколько: 13:00

Вид спорта: Киберспорт, Dota 2. 1/4 финала

Кто: Казахстан - Монголия

Во сколько: 17:00

Вид спорта: Волейбол, женщины. Групповой раунд

Кто: Казахстан - Афганистан

Во сколько: 17:00

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