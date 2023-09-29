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Азиада-2022: Казахстан завоевал первую медаль в велоспорте на треке

Опубликовано:

Артем Захаров и Рамис Динмухаметов
Артем Захаров и Рамис Динмухаметов. Фото: Нургали Жумагазы

Сборная Казахстана по велоспорту на треке отметилась первой медалью на Азиатских играх-2022, которые в эти дни проходят в китайском городе Ханчжоу, передает NUR.KZ.

Ее стране принесли Артем Захаров и Рамис Динмухаметов. Спортсмены успешно выступили в мэдисоне.

В финале Захаров и Динмухаметов набрали 37 очков, что и позволило им завоевать бронзовую медаль.

На первом месте завершила финал Япония. В активе спортсменов этой страны 54 очка. Столько же очков и у Южной Кореи, которая в итоге заняла второе место.

Таким образом, в активе сборной Казахстана на данный момент уже 24 медали (3 "золота", 3 "серебра", 18 "бронз"). В медальном зачете наши спортсмены занимают 11 место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2038829-aziada-2022-kazahstan-zavoeval-pervuyu-medal-v-velosporte-na-treke/

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